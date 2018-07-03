رئيس الجالية السورية يشكر الحكومة المصرية: نعيش فى مصر مواطنين وليس لاجئين

كتب أحمد جمعة

تقدم راسم الأتاسى، رئيس الجالية السورية لدى مصر، وجمعية دعم المجتمع السورى بالشكر للحكومة والشعب المصرى، مؤكدا أن السوريون يعيشون فى مصر كمواطنين وليسوا لاجئين، وأنهم متواجدين فى مصر هربا من القتل والدمار والتعذيب ـ على حد قوله ـ ويحترمون قوانين الدول التى يتواجدون بها.

ونفى رئيس دعم المجتمع السورى فى مصر، راسم الأتاسى، احتفال السوريين فى مصر بفوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن السوريين ليسوا فى مصر فقط وإنما فى جميع دول العالم المتواجدين بها هربا من القتل والدمار والتعذيب يحترمون قوانين الدول يحترموا حرية الفكر والتعبير وخصوصيات شعبها.

وأكد الأتاسى، أن الكثير من السوريين رفضوا إعادة توطينهم من قبل الأمم المتحدة فى دول أوروبية أو أمريكية لقناعتهم بأنهم سيعودون قريبا إلى سوريتهم وأن مصر بلدهم أيضا.

وتقدم الأتاسى بالشكر والعرفان لمصر العروبة لما لمسه السوريين من الأخوة الصادقة والتعامل الأخوى.