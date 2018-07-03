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رئيس البرلمان: تعيين وزير الدفاع تم وفقا للدستور.. وكل الشكر لشريف إسماعيل

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:12 م
رئيس البرلمان: تعيين وزير الدفاع تم وفقا للدستور.. وكل الشكر لشريف إسماعيل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب ــ محمود حسين
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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تعيين الفريق محمد زكى وزيرا للدفاع فى تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تم بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجلسته المعقودة بتاريخ الخميس 14 بونيو 2018، عملا بحكم المادة 234 من الدستور، وذلك وفقا لما جاء بخطاب  رئيس الوزراء رقم 269   لسنة 2018 بتشكيل الحكومة، ويعتبر هذا الخطاب جزء لا يتجزأ من قرار تشكيل الحكومة.

وتابع رئيس مجلس النواب، عقب إعلان قرار تشكيل الحكومة أمام البرلمان اليوم: "أتقدم بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى على هذه الثقة من رئيس الجمهورية بتكليفه رئيسا للحكومة، خاصة فى ظل هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، ونتمنى له وللحكومة خالص التوفيق والسداد وأن يكون التعاون المشترك بين هذه الحكومة ومجلس النواب كبيرا لصالح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

واستطرد رئيس مجلس النواب: "ولا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمهندس شريف إسماعيل وأعضاء حكومته السابقة على ما بذلوه من جهود مخلصة، وما حققوه من إنجازات عند توليه المسئولية ونتمنى لهم جميعا التوفيق والسداد".


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