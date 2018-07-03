خطة لإنقاذ شركة نيازا من الخسائر وتطوير النصر للأسمدة بالسويس

كتب عبد الحليم سالم

تجهز الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خطة لإنقاذ شركة نيازا للكهرباء من التعثر، نتيجة ضعف الجودة، خاصة أن خط انتاج اللمبات التقليدية يعمل بشكل جيد أما مصنع لمبات الليد الجديد فيه مشكلات فنية.

وفى هذا الإطار قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية لـ"اليوم السابع" إنه تم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربى على تقديم الدعم الفنى والخامات لتطوير مصنع نيازا بالإسكندرية، فى ظل كثرة حجم المرتجعات من منتجات الشركة.

وأضاف عماد الدين مصطفى أن دراسات إنشاء مصنع أسمدة بالسويس، بالتعاون مع الإنتاج الحربى وأحد رجال الأعمال ما تزال محل دراسة، وتم الانتهاء من مرحلة التقييم واجتمعنا مع الإنتاج الحربى والمستثمر، وعرضنا وجهة نظرنا أن ندخل بحصة عينية فى المشروع فى رأس المال.

من جانب آخر أعدت شركة النصر للأسمدة بالسويس، برئاسة المهندس حمدى جابر، خطة توافق بيئى باستثمارات 220 مليون جنيه، وذلك بتمويل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تشمل إنشاء وحدة لمعالجة الصرف الصناعى، وتم الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع.

كما تستهدف شركة النصر للأسمدة بالسويس، تحقيق فائض يقدر بـ28.8 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، مقابل خسائر بلغت 45 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، ومقابل خسائر بلغت 351 مليون جنيه العام المالى الماضى.