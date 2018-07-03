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حماية الأمن القومى تتصدر محاور بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:51 ص
حماية الأمن القومى تتصدر محاور بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى
(أ ش أ)
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ركز بيان الحكومة الذى يلقيه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب فى الجلسة العامة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على 5 محاور رئيسية .

جاء المحور الأول من بيان الحكومة تحت عنوان "حماية الأمن القومى المصرى وسياسة مصر الخارجية"، حيث تضمن عددا من الأهداف الاستراتيجية والبرامج الفرعية والتى تتلخص فى تحقيق الاستقرار الأمني، والذى يشمل تأمين القوات المسلحة للأمن القومي، وتطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية، وتطوير أنشطة مكافحة الجرائم، وتأمين المنافذ والمناطق السياحية والأثرية.

كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية فى محور "حماية الأمن القومى" تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ونشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكرى والإرهاب، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية فى مواجهة التطرف الفكري، وضمان تحقيق الأمن القومى العربى والإقليمي، فضلا عن الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز قيم المواطنة والمسئولية، وتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية.

 


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