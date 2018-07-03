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حكومة مصطفى مدبولى 8X معلومات بالتزامن مع إلقاء بيانها أمام البرلمان

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:27 ص
حكومة مصطفى مدبولى 8X معلومات بالتزامن مع إلقاء بيانها أمام البرلمان مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وعلى عبد العال رئيس البرلمان
كتب محمد صبحى
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ينشر" اليوم السابع" أبرز8 معلومات عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة بالتزامن مع إلقاء الحكومة بيانها اليوم أمام مجلس النواب.

 

معلومات الـ8 عن الحكومة الجديدة كالتالى:

1 -

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة يوم 7 يونيو الماضى.

2 -

 استمر الدكتور مصطفى مدبولى ما يقرب من 10 أيام فى تشكيل الحكومة .

3 -

 أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 14 يونيو الماضى.

4 -

يبلغ عدد الوزراء السابقين من حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق الذين تم الإبقاء عليهم فى الحكومة الجديدة 20 وزيرا.

5 -

تم تعيين 13 وزيرا جديدا.

6 - 

يبلغ عدد الوزيرات بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى 8 وزيرات.

7 - 

يبلغ عدد من تولوا منصب نائب وزير بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى 15 نائبا للوزير.

8 -

 اتخذت الحكومة الجديد عبارة "مصر تنطلق" شعارا لبرنامجها المطروح أمام البرلمان.


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