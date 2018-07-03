حكومة مصطفى مدبولى 8X معلومات بالتزامن مع إلقاء بيانها أمام البرلمان

كتب محمد صبحى

ينشر" اليوم السابع" أبرز8 معلومات عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة بالتزامن مع إلقاء الحكومة بيانها اليوم أمام مجلس النواب.

معلومات الـ8 عن الحكومة الجديدة كالتالى:

1 - كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة يوم 7 يونيو الماضى.

2 - استمر الدكتور مصطفى مدبولى ما يقرب من 10 أيام فى تشكيل الحكومة .

3 - أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 14 يونيو الماضى.

4 - يبلغ عدد الوزراء السابقين من حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق الذين تم الإبقاء عليهم فى الحكومة الجديدة 20 وزيرا.

5 - تم تعيين 13 وزيرا جديدا.

6 - يبلغ عدد الوزيرات بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى 8 وزيرات.

7 - يبلغ عدد من تولوا منصب نائب وزير بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى 15 نائبا للوزير.