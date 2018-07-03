video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حرس السواحل الليبى: إنقاذ 276 مهاجرا غير شرعى بينهم مصرى

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:02 ص
حرس السواحل الليبى: إنقاذ 276 مهاجرا غير شرعى بينهم مصرى مهاجرين غير شرعيين - ارشيفية
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
 
خرجت دورية لحرس السواحل الليبى القطاع الأوسط (الزورق زوارة)، وتمكنت من إنقاذ عدد 276 مهاجرا غير شرعى، بينهم 54 طفلا، و29 من النساء، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية أحدهم غرق قبل وصول الدورية.
 
وقال العميد أيوب قاسم المتحدث الرسمي باسم حرس السواحل الليبى، أن المهاجرون غير الشرعيون من 14 جنسية إفريقية مختلفة، وجنسيتين عربيتين منهم مواطن مصرى، و29 رجلا سودانيا، وسيدتان و5 أطفال.
 
 
وأكد أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - طرابلس - مركز إيواء طريق السكة.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حرس السواحل الليبى: إنقاذ 167 مهاجرا غير شرعى شمال منطقة غنيمة

صور.. حرس السواحل الليبى ينقذ 490 مهاجرا غير شرعى بينهم مصريين إثنين

حرس السواحل الليبى: إنقاذ 361 مهاجرا غير شرعى شمال مدينة الخمس

ليبيا

أخبار ليبيا

حرس السواحل الليبى

هجره غير شرعيه

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين




لا تفوتك
الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة