حرس السواحل الليبى: إنقاذ 276 مهاجرا غير شرعى بينهم مصرى

خرجت دورية لحرس السواحل الليبى القطاع الأوسط (الزورق زوارة)، وتمكنت من إنقاذ عدد 276 مهاجرا غير شرعى، بينهم 54 طفلا، و29 من النساء، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية أحدهم غرق قبل وصول الدورية.

وقال العميد أيوب قاسم المتحدث الرسمي باسم حرس السواحل الليبى، أن المهاجرون غير الشرعيون من 14 جنسية إفريقية مختلفة، وجنسيتين عربيتين منهم مواطن مصرى، و29 رجلا سودانيا، وسيدتان و5 أطفال.

وأكد أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - طرابلس - مركز إيواء طريق السكة.