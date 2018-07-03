جهاز "القرى السياحية": الانتهاء من ممشى سياحى بمركز مارينا العلمين

كتب أحمد حسن

صرح المهندس حاتم محمود حسن، رئيس جهاز القرى السياحية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ ممشى تجارى سياحى بمركز مارينا العلمين السياحى، بطول 600 م، وعرض يصل إلى 70 م تقريباً، ويحتوى على العديد من الأنشطة والألعاب التى تناسب جميع الأعمار، كما تم رفع كفاءة وتوسعة الطرق والأرصفة المحيطة بالممشى، وتم تنفيذ عدد من جراجات السيارات سعة حوالى 1000 سيارة، لاحتواء كثافة السيارات الواردة للممشى، موضحاً أن ملاك مارينا أشادوا بما تم تنفيذه، وبالتنظيم الجيد للقضاء على مشكلة المرور التى حدثت بتلك المنطقة فى الأعوام السابقة.

وقال المهندس حاتم محمود حسن: جار إنشاء 46 فيلا نموذج الزمردة، وجميع الوحدات تطل على البحر والبحيرات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ القرار الوزارى بإزالة عدد من المحال العشوائية بالمنطقة 21 بمركز مارينا العلمين السياحى، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى ومنع ظهور أى شكل من أشكال العشوائيات.​