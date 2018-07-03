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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:24 م
خالد صلاح
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تيريزا ماى تلتقي نظيرها الهولندى لمناقشة البريكست

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:08 م
تيريزا ماى تلتقي نظيرها الهولندى لمناقشة البريكست ماى
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أجرى رئيس الوزراء الهولندى مارك روتيه محادثات، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته البريطانية تيريزا ماى فى أسبوع حاسم من المقرر تحدد فيه شكل العلاقات التجارية بين بلادها والاتحاد الأوروبى عقب البريكست.

ووصلت ماى إلى المقر الرسمى لرئيس الوزراء لإجراء محادثات حول مأدبة غداء.

واكتفى الزعيمان بالضحك عندما سألهما الصحفيون ما اذا كان الاتحاد الأوروبى سيدعم اقتراح ماى المفترض لخيار ثالث للتغلب على مشكلة الترتيبات الجمركية الصعبة لفترة ما بعد البريكست.

وتتعرض ماي إلى ضغوط من المعارضين للاتحاد الأوروبى داخل حزبها للحفاظ على وعدها بالانفصال التام عن الاتحاد الأوروبى، إلا أنه ليس امامها وقت طويل للتوصل إلى اتفاق مع بروكسل.

 


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