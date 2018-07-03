تونس: لم نتعاقد مع شركات بريطانية لمواجهة احتجاجات على قانون المالية يناير الماضى

أ ش أ

نفى الناطق الرسمى باسم الحكومة التونسية إياد الدهمانى، ما أثير حول قيام الحكومة البريطانية بتمويل "حملة إعلامية لمواجهة الاحتجاجات" لصالح الحكومة التونسية، مؤكدا أن الحكومة التونسية "لم تتعاقد إطلاقا مع أى شركة فى ظل ما عرفته البلاد من احتجاجات اجتماعية".

وأوضح الدهمانى - فى بيان أصدرته رئاسة الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء - أن "التعاون مع المملكة المتحدة، يتم فى إطار اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومة التونسية والحكومة البريطانية"، مضيفا أن هذه الاتفاقات تشمل العديد من المجالات فى إطار التعاون الفنى والتقنى، ولا يتعلق أى منها بالتعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية فى البلاد، بأى شكل من الأشكال.

وكانت صحيفة (الجارديان) البريطانية ذكرت أن "الحكومة البريطانية موّلت حملة إعلاميّة لصالح حكومة يوسف الشاهد، بعد التحركات الشعبية التى شهدتها عدّة مناطق فى تونس خلال شهر يناير، احتجاجا على قانون المالية".