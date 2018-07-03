توقيع اتفاقيتى تعاون بين موريتانيا وفرنسا

نواكشوط (أ ش أ)

وقعت موريتانيا وفرنسا على إتفاقيتى تعاون على هامش مأدبة عشاء أقامها مساء اليوم الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز على شرف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بمنتزه رباط البحر على ضفاف المحيط الأطلسى.

وقال التلفزيون الموريتانى إن الإتفاقية الأولى، وهى فى المجال الإقتصادى، وقعها عن الجانب الموريتانى المختار ولد أجاى وزير الاقتصاد والمالية ، وعن الجانب الفرنسى ايف لورديان وزير الشؤون الخارجية ، والثانية فى مجال الطاقة وقعها عن الجانب الموريتانى وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح ، وعن الجانب الفرنسى رئيس شركة (توتال أفريقيا).