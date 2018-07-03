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تقرير الطب الشرعى يفيد انتحار أمين شرطة بسلاحه الشخصى بمدينة بدر

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:27 ص
تقرير الطب الشرعى يفيد انتحار أمين شرطة بسلاحه الشخصى بمدينة بدر جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استلمت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة تقرير الطب الشرعى فى واقعة العثور على جثة أمين شرطة بمدينة بدر مصابًا بطلق نارى داخل سيارته، وتوفى متأثرًا بإصابته.

وأفاد تقرير الطب الشرعى أن الوفاة تمت بطلقة نارية عيار 9 مللى، وهى نفس نوعية الطلقات المستخدمة بالسلاح الشخصى للمتوفى، وهو ما يدعم فرضية انتحار أمين الشرطة، وأوضحت التحريات، أن المتوفى كان يمر بضائقة مالية دفعته للانتحار خوفا من تراكم الديون على أسرته.

وكان تشخيص الحادثة والتحريات الأولية يفيد انتحار أمين الشرطة أو خروج رصاصة من السلاح بطريق الخطأ، وأشارت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، إلى أن المتوفى سبق استبعاده من عمله السابق بمديرية أمن  بورسعيد ونقله للعمل بمدينة بدر، بعد مخالفات ليست جنائية.

تعود الواقعة لتلقى قسم شرطة بدر بلاغًا، يفيد بسماع دوى رصاص داخل سيارة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وعثر على جثة "م.ب" 35 سنة، مصابًا بطلق نارى وتوفى متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفى متزوج ووالد لطفلين وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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