تشريح جثة طفلة عثر عليها بكورنيش النيل فى مصر القديمة

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنبارى تشريح جثة طفلة عثر على جثتها بمعرفة الأهالى بكورنيش النيل، لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والوصول إلى أهلية الطفلة وتحديد الجناة.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى رئيس مباحث مصر القديمة بلاغًا من الأهالى مفاده عثور أهالى شارع عبد العزيز آل سعود، على جثة طفلة فى مقتبل العقد الأول من العمر طافية بمياه نهر النيل بكورنيش المنيل التابع لدائرة قسم مصر القديمة .

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لطفلة فى مقتبل العقد الأول من العمر، وفى حالة انتفاخ تام وغير واضحة الملامح نتيجة وجودها فى المياه لفترة طويلة، ولم يعثر بحوزتها على أى مستندات أو أوراق تدل على هويتها، وتكثف مباحث مصر القديمة جهودها لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أمرت بما سبق.