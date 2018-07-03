تركيا فى ذيل قائمة الدول الأكثر أمنا فى العالم بعد فوز أردوغان بالرئاسة

كتب- هاشم الفخرانى

بعد أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التى أجريت فى 24 يونيو الماضى، والتى أسفرت عن فوز رجب طيب أردوغان بالرئاسة، صنفت قائمة "الدول الأكثر أمنا فى العالم" الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام الدولى تركيا فى المرتبة 149 من بين 163 دولة.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أنه تلى تركيا فى التقرير المعد لهذا العام نيجيريا، ويتم ترتيب البيانات عن الأوضاع الداخلية استنادا إلى الوضع الأمنى والاقتصادى لبلدان التماس مع مناطق الصراعات والحروب، فيما تصدرت أيسلندا رأس القائمة.

واعتبر التقرير أن الدول الخمس الأولى فى القائمة هى أيسلندا ونيوزيلندا والنمسا والبرتغال والدنمارك. وقد لوحظ أنه تم إدراج بلد اسكندنافى واحد فقط هذا العام فى القائمة.

وتأتى أخطر الأماكن فى العالم والبلدان على التوالى الصومال، والعراق وشمال السودان، وأفغانستان وسوريا.

وشهدت تركيا قبل عامين تحرك للجيش التركى، فرضت على إثره الحكومة حالة الطوارئ، بعد أحداث الفوضى التى شهدتها تركيا فى ليلة 15 يوليو 2016 وأبرزها قصف مقر البرلمان.

كما تشهد مدن جنوب شرق تركيا ذات الغالبية التركية منذ أكثر من 30 عاما اشتباكات بين عناصر من حزب العمال الكردستانى الانفصالى والجيش التركى قتل خلالها أكثر من ثلاثين ألف شخص معظمهم المدنيين.