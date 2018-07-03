ترامب بعث خطابات شديدة اللهجة لأربعة من قادة الناتو بشأن ميزانية الدفاع

كتبت: إنجى مجدى

فى رسائل شديدة اللهجة، بعث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خطابات إلى أربعة من قادة الناتو منتقدا مشاركتهم الضئيلة فى ميزانية الدفاع فى حلف شمال الأطلسى، وحذرهم من أن الولايات المتحدة بدأ ينفذ صبرها بشأن ما وصفه بفشلهم فى تلبية الالتزامات الأمنية المشتركة للحلف.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء، إن الخطابات التى بعثها ترامب لقادة ألمانيا وبلجيكا وكندا والنرويج، فى يونيو الماضى، هى أحدث علامة على العداء بين ترامب وحلفاء الولايات المتحدة، قبل أن يتوجه إلى اجتماع قمة حلف شمال الأطلسى الأسبوع المقبل فى بروكسل، والذى سيكون اختبارا عن كثب لالتزام الرئيس بالتحالف.

وتساءل الرئيس الأمريكى، مرارا وتكرارا عن أهمية حلف شمال الأطلسى "الناتو" وزعم أن أعضائه يستغلون الولايات المتحدة. انتقادات ترامب لحلفاءه أثارت احتمال بمواجهة أخرى بعد التوتر الذى أحدثه خلال قمة السبع فى كندا الشهر الماضى، مما زاد المخاوف من ابتعاده عن التضامن مع حلفاءه فى مواجهة التهديدات الروسية والقلق من الانقسامات التى ربما تسود قمة الناتو.

وتحذر نيويورك تايمز، أن الانقسامات فى الناتو يمكن أن تمثل فرصة يتلاعب بها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى سيلتقى ترامب فى هلسنكى، عاصمة فنلندا، عقب انتهاء قمة الناتو، والذى بحسب الصحيفة الأمريكية، يتمثل هدفه الأساسى فى إثارة الانقسامات داخل الحلف.