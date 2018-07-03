تجديد حبس لص بطاريات السيارات فى التبين 15 يومًا

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح التبين، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات فى دائرة قسم شرطة التبين.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التبين، أثناء دورية أمنية ليلا بدائرة القسم، من القبض على عاطل بحوزته عتلة حديدية ويحاول فتح الكبوت الخاص بإحدى السيارات الملاكي المركونة بالطريق وسرقة البطارية الخاصة بها.

وباستيقافه حاول الهروب إلا أن القوة الأمنية تمكنت من القبض عليه وتبين أنه يدعى "م.ا" ١٩ سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات، فتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى قررت النيابة حبسه 4 أيام وجددها قاضى المعارضات 15 يومًا.