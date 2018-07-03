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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:22 م
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تجديد حبس المتهم بقتل فكهانى بحلوان 15 يوما

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:45 م
تجديد حبس المتهم بقتل فكهانى بحلوان 15 يوما محكمة -أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاعتدائه على فكهانى بشومة، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته، وذلك عقب معاتبته له على افتراشه بضائعه أمام العقار سكنه.
 
كان قد تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من مستشفى النصر باستقبالها "أيمن. ط. ر" 33 سنة، فكهانى، توفى إثر إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس، وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المتوفى "سيد ط ر" 37 سنة، فكهاني، قرر بأنه حدثت مشادة كلامية بين شقيقه المتوفى و"خالد أ أ" 45 سنة، بسبب معاتبة الأخير لشقيقه لافتراش بضائعه أمام العقار سكنه.
 
وأشار شقيق المجنى عليه إلى أن الأمر تطور إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بعصا خشبية "شومة" محدثا إصابته، وتم الصلح والتراضي بينهما فى المحضر رقم 8267 لسنة 2018، وعقب ذلك بأيام شعر المجنى عليه بحالة إعياء نتيجة إصابته، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه توفى أثناء إسعافه، واتهم الطرف الثانى بالتسبب فى وفاة شقيقه.
 
ومن خلال الأكمنة تم ضبط المتهم، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" تركي، و7 طلقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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