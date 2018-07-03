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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:22 م
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تجديد حبس أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل 15 يوما لاتهامها بالتحريض ضد الدولة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:38 م
تجديد حبس أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل 15 يوما لاتهامها بالتحريض ضد الدولة أمل فتحى عضوة حركة 6 أبريل-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أمل فتحي ،  عضو حركة 6 أبريل أمل فتحي 15يوما لاتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم. 
 
وتواجه المتهمة بالقضية 621 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا،  عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الاعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم المصري ، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لبث اشاعات كاذبة، وإساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 
 
 

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