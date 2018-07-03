تبادل الخبرات بين إدارات الهجرة والجمارك الأمريكية والمصرية

كتبت: إنجى مجدى

التقى خبراء من إدارة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلى الأمريكية، مع نظرائهم المصريين فى الإسكندرية لتبادل المعرفة والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات فى مجال مكافحة انتشار الوثائق المزيفة.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية، فى القاهرة، اليوم الثلاثاء، فأنه خلال اللقاء، الذى عقد الأسبوع الماضى، عرض خبراء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، لأول مرة فى مصر، أرشيف مختبر الطب الشرعى(FL) ، وهو المختبر الجنائى الوحيد فى الولايات المتحدة المتخصص فى البحث العلمى والفحص والتدقيق لوثائق السفر والهوية والقضايا ذات الصلة كما أنه معتمد من مجلس إدارة الجمعية الأمريكية للمختبرات الأمريكية ومجلس اعتماد المختبرات.

وقالت نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية دورثي شيَ أثناء زيارتها لهذا اللقاء المشترك للخبراء المصريين والأمريكيين: "هذا التدريب والمشاورات المشتركة يعكسان الشراكة الأمنية القوية والمستمرة التى تتمتع بها الولايات المتحدة مع مصر". وأضافت شيَ "الخبرات التى تبادلها الخبراء المتميزون فى التحريات والجمارك من البلدين بشأن التدقيق والفحص المشترك للوثائق من خبراء من مختبر الطب الشرعى، ستجعل كلا الشعبين أكثر أمانا وحدودنا أكثر أمانا".