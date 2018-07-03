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تأجيل محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية" لجلسة 14 أغسطس

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:42 م
تأجيل محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية" لجلسة 14 أغسطس المستشار شبيب الضمرانى
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 30 متهماً، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، لجلسة 14 أغسطس لاستكمال المرافعة.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.
 
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
 
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

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