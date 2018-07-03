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تأجيل محاكمة عصابة "دراكولا" و"الدكش" لتجارة الحشيش لـ9 أكتوبر

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:19 م
تأجيل محاكمة عصابة "دراكولا" و"الدكش" لتجارة الحشيش لـ9 أكتوبر محكمة- أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، محاكمة 3 متهمين بتكوين  تشكيل عصابى للاتجار فى الحشيش والترامادول، لجلسة 9 أكتوبر المقبل للمرافعة.

عقدت  الجلسة بعضوية المستشارين حاتم الخولى وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وأسندت النيابة  للمتهمين، "داود ع د" صاحب مكتب ديكور، و"سعيد م م" سايس وشهرته "دراكولا" ، و"محمد س ق" عاطل وشهرته "الدوكش"، تهمة تأليف تشكيل عصابي اختص في الاتجار بالحشيش والترامادول.

 

 


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