تأجيل محاكمة عصابة "دراكولا" و"الدكش" لتجارة الحشيش لـ9 أكتوبر

كتب ــ أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، محاكمة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الحشيش والترامادول، لجلسة 9 أكتوبر المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حاتم الخولى وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وأسندت النيابة للمتهمين، "داود ع د" صاحب مكتب ديكور، و"سعيد م م" سايس وشهرته "دراكولا" ، و"محمد س ق" عاطل وشهرته "الدوكش"، تهمة تأليف تشكيل عصابي اختص في الاتجار بالحشيش والترامادول.