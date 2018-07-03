تأجيل أولى جلسات محاكمة ضابط بمطار القاهرة و6آخرين بتهمة الرشوة لـ5 سبتمبر

كتب ــ عامر مصطفى

أجلت الدائرة الخامسة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة مدير بمطار القاهرة الجوى، و6 آخرين لاتهامهم بطلب مبلغ من المال على سبيل الرشوة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "رشوة المطار"، لجلسة 5 سبتمبر، لحضور المتهمين من الأول إلى الرابع.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، قد أحال المتهمين، وهم، محمد أحمد محمد رائد شرطة، وتامر حلمى إسماعيل، صيدلى، وإيهاب فتحى السيد، مدير إدارى بصيدلية، وعماد سامى بطرس مدير إدارى بصيدلية، ونرمين أحمد حامد موظفة بإدارة تأمين الركاب بالمطار"هاربة"، وجورج انطرانيك مارديكيان، موظف بمكتب عقارات بدولة أرمينيا وأراجوهريان أجنبى من أصل سورى "هارب"، والباقى محبوسين على ذمة القضية.

حدثت الواقعة فى أول فبراير وحتى 5 فبراير 2018 بقيام المتهم الأول بصفته موظفا عاما بطلب عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن أخذ من المتهمين السادس والسابع بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تمريره حقيبة عقاقير دوائية إلى داخل الدائرة الجمركية، وتسليمها للمتهم الثانى بصالة السفر دون أن يتم تفتيشها.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثانى حتى الخامس التوسط فى جريمة الرشوة، كما نسبت النيابة للمتهمين السادس والسابع تقديم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم الأول بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة.