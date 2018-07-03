video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بيان لنقيب الفلاحين يطالب برفع الدعم عن الأسمدة: شماعة الفاسدين

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:26 م
بيان لنقيب الفلاحين يطالب برفع الدعم عن الأسمدة: شماعة الفاسدين حسين عبدالرحمن ابوصدام النقيب العام للفلاحين
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة بإعادة توزيع الدعم بحيث يكون الدعم عينيا لكل محتاج، ويعطى للفلاحين الذين يستحقونه أو تشجيعا لهم بنظام يضمن وصول الدعم المناسب للمواطن الذى يستحقه، موضحا أن الدعم شماعة الفاسدين وأن منظومة الدعم هى أساس الفساد.

واشار أبوصدام، فى بيان له، إلى تردى حال المزارع المصرى فى ظل منظومة دعم فاشله لا تعطى الغرض المرجو منها، وأصبح الدعم شماعة وفزاعة للفاسدين يهددون الحكومة بغضب الفقراء فى حالة إلغائه، ويحرص الفاسدون استغلالا لرغبتهم فى استمرار الدعم على تحريض الفقراء بالثورة على الحكومى كلما نقص، مشددا على أن كل هذه الظروف تصب فى مصلحة الفساد سواء داخليا أو إرهابا خارجيا أو لمصالح شخصيه ضيقة.

وأضاف أن دعم الأسمدة يؤدى إلى الفساد، بسبب بوجود سعرين وأنه كلما كان المواطن فقيرا كلما قل دعمه وكلما كان غنيا ازداد دعمه، متابعا:" شيكارة سماد اليوريا المدعمه حاليا 164.5، وشيكارة النترات المدعمة حاليا 159.5 ليصبح طن اليوريا بعد الزياده الأخيرة التى قدرت أربعة جنيه ونصف لكل( شيكارة) 3290 جنيها، وطن النترات بـ 3190 جنيها، فيما تباع اليوريا بالسوق السوداء 280 جنيها ليكون سعر الطن 5600٠ جنيه، وأسمدة النترات تصل إلى 5500  جنيه للطن.

وأوضح أن هذا الفرق فى السعر يغرى بالفساد للاستفاده من فرق السعر كما يستفيد بالدعم من يملك حيازة اكثر، مشيرا إلى أن من يمتلك نصف فدان ياخد شيكارة ونصف واللي عنده خمسين فدان ياخد 150 شيكاره مدعومة،" مضيفا:" هكذا فى كل سلعة مدعمه فمن لا يملك سيارة لا يستفاد من دعم البنزين وعكسه من يملك أسطول من السيارات يحصل علي دعم كبير"، موضحا أنه وبرغم سوء توزيع الدعم إلا أن الفقير يستفيد منه أحيانا ولو بالفتات.


 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقيب الفلاحين: الاتفاق مع وزير الرى على برامج لترشيد استهلاك المياه

نقيب الفلاحين

دعم الاسمدة

مستلزمات الانتاج

اسعار الاسمدة

اسمدة يوريا




لا تفوتك
إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة