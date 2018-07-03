برنامج الغذاء العالمى: زيادة هائلة فى أعداد النازحين بجنوب سوريا

أ ش أ

قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمى بتينا لوتشر، إن عطلة نهاية الأسبوع الماضى قد شهدت زيادة هائلة فى أعداد النازحين فى جنوب سوريا، حيث تشير التقديرات إلى أن أعداد النازحين تراوحت ما بين 270 ألفا إلى حوالى 330 ألف نازح.

وأضافت لوتشر - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء - "أن المدنيين يفروا نحو مناطق آمنة فى درعا والقنيطرة والحدود الأردنية وقرب مرتفعات الجولان"، مشيرة إلى أن هذا هو أكبر نزوح للسكان فى جنوب سوريا منذ بداية الحرب.

وأوضحت أن البرنامج قدم مساعدات غذائية طارئة لما يقرب من 200 ألف شخص، كما أنه على أهبة الاستعداد لنقل المزيد من شاحنات الأغذية بمجرد أن يسمح الوضع الأمنى بذل، لافتة إلى أن العنف المتواصل أدى إلى نزوح المئات من موظفى شركات برنامج الغذاء العالمى تاركين عددا قليلا للغاية من الموظفين لإدارة توزيع المساعدات، الأمر الذى يجعل يحد من القدرة على الاستجابة.