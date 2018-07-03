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بدء توافد الوزراء على قاعة الجلسة العامة للنواب لحضور جلسة بيان الحكومة -صور

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:47 ص
بدء توافد الوزراء على قاعة الجلسة العامة للنواب لحضور جلسة بيان الحكومة -صور الوزراء يتوافدون على البرلمان
كتب عبد اللطيف صبح -تصوير حازم عبد الصمد
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بدأ أعضاء الحكومة الجديدة، فى التوافد على قاعة الجلسة العامة بمجلس النواب، قبل دقائق من بدء جلسة البرلمان، والتى ستشهد حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة لإلقاء بيانها على البرلمان سعيا منها لنيل الثقة.

ورحب النواب بالوزراء الجدد ومن تم تجديد الثقة بهم من جانب رئيس الحكومة الجديد، وتشهد القاعة الآن تواجد الوزراء، اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، واشرف صبحي وزير شباب، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وخالد عناني وزير الاثار، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، ورانيا النشاط وزيرة السياحة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، وطارق الملا وزير البترول، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وهشام عرفات وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 
 
 
 

 

 

 

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مجلس النواب

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