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بدء تفعيل مبادرة الرصيف من حق المشاه بحى السلام أول

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:53 ص
بدء تفعيل مبادرة الرصيف من حق المشاه بحى السلام أول المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء خالد محمد شحاته رئيس حى السلام أول، بدء تفعيل مبادرة الرصيف من حق المشاه، بالحى، التى أطلقها محافظ القاهرة، لتحرير الأرصفة من الإشغالات وصيانة الأرصفة وتمهيدها للمشاة.

وأكد رئيس حى السلام أول، أنه تم  تركيب اللوحات الإرشادية لمبادرة الرصيف حق المشاة على رصيف شارع مستشفى السلام بجوار حديقه السادات و جارى استكمال اعمال الدهانات و ترميم الرصيف، وكذلك إختيار أماكن أخرى للعمل بها.

وفى سياق أخر  نفذت الأجهزة التنفيذية بحى السلام أول، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة اشغالات بنطاق الحي على موقف العاشر وميدان السادات والموقف الجديد وتم رفع اشغالات الباعة الجائلين، وايداع المضبوطات بمخزن الحى.

 

 


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