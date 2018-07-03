بدء التحقيق مع حلوانى قتل سائق توك توك بسبب اصطدامه به فى إمبابة

كتب سليم على

تباشر نيابة قسم إمبابة التحقيق، مع حلوانى متهم بقتل سائق توك توك بعد اصطدامه به أثناء سيره بالشارع بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات الاولية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم علما، أنه أثناء زيارة المجنى عليه " سيد . ا . ع " البالغ من العمر 42 عام، سائق توك توك، منزل شقيقه بشارع عويس فى امبابة، وأثناء قيامه بركن التوك توك الخاص به أمام منزل شقيقته، اصطدم بالمتهم " حسن . ع . ال . د "، 32 سنة، حلوانى، فنشبت بينهما مشادة كلامية، كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدى، لولا تدخل الأهالى.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم اشتد غضبه وقرر الاستنجاد بشقيقيه " عبد السلام . ع "، " كرم . ع "، وعاد مرة أخرى للمجنى عليه واشتبك الثلاثة معه، وقام المتهم بإخراج سلاح أبيض من ملابسه، وطعنه مما أدى لإصابته فى أماكن متفرقه من جسده، ليسقط غارقا فى دمائه، وفروا هاربين.

وأضافت التحقيقات، أنه بأعداد كمين تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من القبض على المتهم الأول وشقيقه الثانى، بينما تمكن الثالث من الهرب وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.