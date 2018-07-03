انتحار عامل شنقا داخل غرفة نومه فى الشرقية لمعانته من مرض نفسى

الشرقية - فتحية الديب

تخلص عامل فى منتصف العقد الثالث من العمر، بقرية إكراش بالشرقية، من حياته بالانتحار شنقا، داخل غرفة نومه، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من "عبلة.م.س" 50 سنة ربة منزل مقيمة قرية إكراش ديرب نجم، بوفاة نجلها "حمدى.ا.م" 24 سنة عامل، بالانتحار شنقا، داخل غرفة نومه.

وبسؤالها أقرت بأن نجلها مريض نفسى، وانتحر شنقا، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة.

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بعيادة فى الحى بمنطقة النحال قسم ثانى الزقازيق، وتبين نشوب الحريق بالثلاجة الخاصة بتطعيمات الأطفال حديثى الولادة، وحدوث تلفيات بالثلاجة، وبسؤال صيدلانية بالعيادة رجحت أن سبب الحريق ماس كهربائى.