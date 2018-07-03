video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتحار عامل شنقا داخل غرفة نومه فى الشرقية لمعانته من مرض نفسى

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:40 م
انتحار عامل شنقا داخل غرفة نومه فى الشرقية لمعانته من مرض نفسى جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق
تخلص عامل فى منتصف العقد الثالث من العمر، بقرية إكراش بالشرقية، من حياته بالانتحار شنقا، داخل غرفة نومه، وتم إخطار النيابة العامة.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من "عبلة.م.س" 50 سنة ربة منزل مقيمة قرية إكراش ديرب نجم، بوفاة نجلها "حمدى.ا.م" 24 سنة عامل، بالانتحار شنقا، داخل غرفة نومه.
 
وبسؤالها أقرت بأن نجلها مريض نفسى، وانتحر شنقا، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة.
 
وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بعيادة فى الحى بمنطقة النحال قسم ثانى الزقازيق، وتبين نشوب الحريق بالثلاجة الخاصة بتطعيمات الأطفال حديثى الولادة، وحدوث تلفيات بالثلاجة، وبسؤال صيدلانية بالعيادة رجحت أن سبب الحريق ماس كهربائى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على مسئولين بمركز كفر صقر لإصدار رخص بناء لعقارات مخالفة

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

ديرب نجم

قرة اكراش

مريض نفسي




لا تفوتك
إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة