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اليوم.. طارق شوقى يلتقى بمديرى المديريات لبحث الاستعداد للنظام الجديد للتعليم

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:00 ص
اليوم.. طارق شوقى يلتقى بمديرى المديريات لبحث الاستعداد للنظام الجديد للتعليم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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يجتمع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، مع وكلاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعرض رؤية حول تطبيق النظام الجديد للتعليم بمرحلة رياض الأطفال العام الدراسى المقبل 2018-2019.
 
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لـ" اليوم السابع"، إن الاجتماع يناقش فيه الوزير مع مديرى المديريات التحديات المتعلقة بالقبول بمرحلة رياض الأطفال والكثافات والهدف من المنظومة الجديدة للتعليم.
 
وأوضحت المصادر، أن مديرى المديريات والمعلمين هم  الأساس فى نجاح المنظومة الجديدة للتعليم باعتبارهم أداة التنفيذ على أرض الواقع، ومن ثم يجب أن يكونوا على علم ودراية بكل خطوة تتخذها الوزارة بشأن تطبيق النظام الجديد للتعليم حتى نضمن نجاحه.

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