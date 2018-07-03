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اليوم السابع: حكومة جنى الثمار.. أموالكم ردت إليكم

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:15 م
اليوم السابع: حكومة جنى الثمار.. أموالكم ردت إليكم اليوم السابع
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ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد الإثنين عددا من الأخبار والتقارير الهامة فى مقدمتها بيان حكومة مصطفى مدبولى أمام البرلمان، وتأكيده على بدء مرحلة جنى الثمار والانطلاق، وأن الحكومة نفذت 85 % من برنامج الإصلاح الاقتصادى وتستهدف نمواً 8% وتوفير 3.6 مليون وظيفة، وإنشاء 13 مجمعاً صناعياً ،وإقامة 500 ألف مسكن جديد، وتوفير 100 ألف قرض للمشروعات الصغيرة، ومنح 10 % من الأراضى للشباب،ورفع المعاشات ، كما يتضمن العدد تغطية شاملة لمباريات كأس العالم بروسيا.
 
وتقرأ فى العدد أيضا:
 

- حقل «ظهر » يحقق اكتفاء ذاتياً ويوفر 220 مليون دولار شهريا

 
- القاهرة متحف مفتوح الانتقال للعاصمة الجديدة يوفر 700 مليار جنيه
 

- 11 مستشفى للتأمين الصحى 115 وحدة صحية و 100 مدرسة يابانى

 
- السيسى لـ «النواب »: أتمنى أن تحظى الحكومة بثقة الشعب الذى تشرفون بتمثيله
 

- عبد العال لـ «النواب» : حضرتوا عشان الحكومة موجودة بالكامل

 
- خطة وزارة البترول فى الـ 5 سنوات المقبلة
 

- الحكومة فى برنامجها: التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة وقواعد التخزين

 
- نجوم الكرة: بيان الحكومة للنهوض بالشباب والرياضة مشروع القرن
 
اليوم السابع
 

 


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بيان الحكومة

حكومة مصطفى مدبولى

مجلس النواب

البرلمان

مصطفى مدبولى

السيسى

كاس العالم

المونديال




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