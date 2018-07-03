اليوم السابع: حكومة جنى الثمار.. أموالكم ردت إليكم

ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد الإثنين عددا من الأخبار والتقارير الهامة فى مقدمتها بيان حكومة مصطفى مدبولى أمام البرلمان، وتأكيده على بدء مرحلة جنى الثمار والانطلاق، وأن الحكومة نفذت 85 % من برنامج الإصلاح الاقتصادى وتستهدف نمواً 8% وتوفير 3.6 مليون وظيفة، وإنشاء 13 مجمعاً صناعياً ،وإقامة 500 ألف مسكن جديد، وتوفير 100 ألف قرض للمشروعات الصغيرة، ومنح 10 % من الأراضى للشباب،ورفع المعاشات ، كما يتضمن العدد تغطية شاملة لمباريات كأس العالم بروسيا.

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