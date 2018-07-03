النمسا: مستعدون لحماية حدودنا إذا طبقت ألمانيا اتفاقا بشأن الهجرة

رويترز

قالت النمسا، اليوم الثلاثاء، إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات لحماية حدودها الجنوبية فى حال تطبيق الحكومة الائتلافية الألمانية اتفاقا بشأن الهجرة.

كان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحى الذى ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحى توصلا لاتفاق فى وقت متأخر أمس الاثنين أدى لتسوية خلاف بشأن الهجرة كان ينذر بانهيار الحكومة الألمانية.

وقال المستشار النمساوى سيباستيان كورتس وأعضاء آخرون في الحكومة في بيان إن حكومته مستعدة "لاتخاذ إجراءات لحماية حدودنا الجنوبية"، ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وتشترك النمسا فى حدودها الجنوبية مع إيطاليا وسلوفينيا.