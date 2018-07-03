video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المملكة المتحدة تمنع "علاج المثليين" كجزء من حملة الحكومة لدعم حقوقهم

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:58 م
المملكة المتحدة تمنع "علاج المثليين" كجزء من حملة الحكومة لدعم حقوقهم تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "الجارديان"، إن الحكومة البريطانية ستقوم بتعيين مستشار وطنى للمثليين وذوى الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، لاتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لما يسمى "علاج المثلية أو التحول" –باعتبار أنها مرض- وذلك كجزء من خطة لتقديم ما وعدت به رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى بـ "تغيير حقيقى ودائم".
 
وأضافت الصحيفة أن المقترحات تشكل جزءًا من خطة عمل نشرها مكتب المساواة اليوم الثلاثاء، حيث تأتى بعد دراسة استقصائية على نطاق المملكة المتحدة أجريت على أشخاص من المثليين، وصل عددهم لأكثر من 108 ألف استجابة ووصفت بأنها أكبر دراسة من نوعها.
 
وأشارت "الجارديان" إلى أن الخطة المكونة من 30 صفحة تحتوى على سلسلة من التعهدات، بما فى ذلك تحسين استجابة الشرطة لحوادث الكراهية للمثليين ومزدوجى الميل الجنسى ومغايرى الهوية الجنسانية، وتقديم المزيد من الدعم للطلاب والمعلمين من ذوى الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين جنسيا وإدخال تحسينات على خدمات الهوية الجنسانية للبالغين المتحولين جنسياً.
 
ورحبت المجموعات الحقوقية ستونوول ومؤسسة LGBT بالمقترحات التى ستحصل على تمويل أولى بقيمة 4.5 مليون جنيه استرلينى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تيريزا ماى تتوعد الوزراء المتمردين فى حكومتها باتخاذ إجراءات ضدهم

المثليين

اخبار العالم

بريطانيا

المثليين فى بريطانيا

حقوق المثليين




لا تفوتك
ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة