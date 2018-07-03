المملكة المتحدة تمنع "علاج المثليين" كجزء من حملة الحكومة لدعم حقوقهم

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان"، إن الحكومة البريطانية ستقوم بتعيين مستشار وطنى للمثليين وذوى الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، لاتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لما يسمى "علاج المثلية أو التحول" –باعتبار أنها مرض- وذلك كجزء من خطة لتقديم ما وعدت به رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى بـ "تغيير حقيقى ودائم".

وأضافت الصحيفة أن المقترحات تشكل جزءًا من خطة عمل نشرها مكتب المساواة اليوم الثلاثاء، حيث تأتى بعد دراسة استقصائية على نطاق المملكة المتحدة أجريت على أشخاص من المثليين، وصل عددهم لأكثر من 108 ألف استجابة ووصفت بأنها أكبر دراسة من نوعها.

وأشارت "الجارديان" إلى أن الخطة المكونة من 30 صفحة تحتوى على سلسلة من التعهدات، بما فى ذلك تحسين استجابة الشرطة لحوادث الكراهية للمثليين ومزدوجى الميل الجنسى ومغايرى الهوية الجنسانية، وتقديم المزيد من الدعم للطلاب والمعلمين من ذوى الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين جنسيا وإدخال تحسينات على خدمات الهوية الجنسانية للبالغين المتحولين جنسياً.

ورحبت المجموعات الحقوقية ستونوول ومؤسسة LGBT بالمقترحات التى ستحصل على تمويل أولى بقيمة 4.5 مليون جنيه استرلينى.