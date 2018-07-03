المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبى لن ينظم مطلقا عمليات إعادة مهاجرين لليبيا

كتبت فاطمة شوقى

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبى لن ينظم مطلقا عمليات إعادة لمهاجرين إلى ليبيا أو إرسالهم على متن سفن أوروبية إلى الشواطئ الليبية، وذلك انطلاقا من "القيم الأوروبية والقوانين الدولية والأوروبية".

وقالت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذى الأوروبى، ناتاشا برتود "نحن ندرك جيدا الوضع اللاإنسانى للعديد من المهاجرين فى ليبيا"، حيث تعمل الأمم المتحدة على تحسين أوضاعهم، كما أن هناك آلية عبور طارئة لإجلاء هؤلاء الأشخاص من ليبيا".

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قد أبدت فى وقت سابق "انزعاجها واستنكارها الشديدين حيال تصريح رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تايانى بشأن نفيه لعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى العاصمة طرابلس".

كما أعربت اللجنة فى بيان عن "رفضها الكامل لهذه التصريحات المنافية لحقيقة الواقع فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وكذلك الانتهاكات والجرائم اللإنسانية التى ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين فى طرابلس".