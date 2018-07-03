video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبى لن ينظم مطلقا عمليات إعادة مهاجرين لليبيا

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:46 م
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبى لن ينظم مطلقا عمليات إعادة مهاجرين لليبيا لاجئين - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبى لن ينظم مطلقا عمليات إعادة لمهاجرين إلى ليبيا أو إرسالهم على متن سفن أوروبية إلى الشواطئ الليبية، وذلك انطلاقا من "القيم الأوروبية والقوانين الدولية والأوروبية".

وقالت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذى الأوروبى، ناتاشا برتود "نحن ندرك جيدا الوضع اللاإنسانى للعديد من المهاجرين فى ليبيا"، حيث تعمل الأمم المتحدة على تحسين أوضاعهم، كما أن هناك آلية عبور طارئة لإجلاء هؤلاء الأشخاص من ليبيا".

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قد أبدت فى وقت سابق "انزعاجها واستنكارها الشديدين حيال تصريح رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تايانى بشأن نفيه لعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى العاصمة طرابلس".

 كما أعربت اللجنة فى بيان عن "رفضها الكامل لهذه التصريحات المنافية لحقيقة الواقع فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وكذلك الانتهاكات والجرائم اللإنسانية التى ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين فى طرابلس".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيطاليا أكثر دول الاتحاد الأوروبى فقرا.. و5 مليون يعيشون تحت خط الفقر

الاتحاد الأوروبى يمدد فترة سريان العقوبات ضد روسيا نهاية الأسبوع الجارى

الاتحاد الاوروبى

اوروبا

ليبيا

المهاجرين




لا تفوتك
ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة