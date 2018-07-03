المعارضة القطرية تحذر شباب قطر من استقطابهم للأجهزة الأمنية بنظام تميم

كتب محمد تهامى زكى

حذرت المعارضة القطرية شباب قطر، من الوقوع فى فخ محاولة نظام تميم استقطابهم وتوظيفهم فى الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام.

وكتبت المعارضة عبر حسابها على تويتر: "يناشد ائتلاف المعارضة القطرية الشباب القطرى عدم الوقوع فى أفخاخ النظام فى محاولة استقطابهم وتوظيفهم فى الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لتميم".

وأوضحت أنه :"مع تراجع إقبال شباب قطر على هذا النوع من الوظائف، يحاول النظام إغراء القطريين الشرفاء من خلال وعود واهية وتقديمات مزيفة فى حال التحقوا بالمؤسسات القمعية المتحكمة بمجتمعنا، هذه الأجهزة والمؤسسات ليست إلا حكرا على المحظيين عند تميم وحلقته الضيقة وضباط أردوغان إن كانوا عسكريين أو عناصر أمنية واستخباراتية".

وتابعت المعارضة: "لقد أصبح هؤلاء المحظيين والمرتزقة يتحكمون بشبابنا الذين انخدعوا وتوظفوا سابقا فى هذه الكيانات وهم يعانون يوميا من الظلم والتفرقة وغياب أدنى معايير المهنية"، مناشدين الشباب: "يا شباب قطر، أجهزة النظام القطرى إن كانت أمنية أو مالية كلها ستكون عرضة فى المستقبل القريب لأقسى العقوبات الدولية، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أنها تساهم فى نشر الإرهاب والتطرف فى المنطقة".