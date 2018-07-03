video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المعارضة القطرية تحذر شباب قطر من استقطابهم للأجهزة الأمنية بنظام تميم

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:13 م
المعارضة القطرية تحذر شباب قطر من استقطابهم للأجهزة الأمنية بنظام تميم تميم بن حمد
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

حذرت المعارضة القطرية شباب قطر، من الوقوع فى فخ محاولة نظام تميم استقطابهم وتوظيفهم فى الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام.

وكتبت المعارضة عبر حسابها على تويتر: "يناشد ائتلاف المعارضة القطرية الشباب القطرى عدم الوقوع فى أفخاخ النظام فى محاولة استقطابهم وتوظيفهم فى الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لتميم".

وأوضحت أنه :"مع تراجع إقبال شباب قطر على هذا النوع من الوظائف، يحاول النظام إغراء القطريين الشرفاء من خلال وعود واهية وتقديمات مزيفة فى حال التحقوا بالمؤسسات القمعية المتحكمة بمجتمعنا، هذه الأجهزة والمؤسسات ليست إلا حكرا على المحظيين عند تميم وحلقته  الضيقة وضباط أردوغان إن كانوا عسكريين أو عناصر أمنية واستخباراتية".

وتابعت المعارضة: "لقد أصبح هؤلاء المحظيين والمرتزقة يتحكمون بشبابنا الذين انخدعوا وتوظفوا سابقا فى هذه الكيانات وهم يعانون يوميا من الظلم والتفرقة وغياب أدنى معايير المهنية"، مناشدين الشباب: "يا شباب قطر، أجهزة النظام القطرى إن كانت أمنية أو مالية كلها ستكون عرضة فى المستقبل القريب لأقسى العقوبات الدولية، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أنها تساهم فى نشر الإرهاب والتطرف فى المنطقة". 

المعارضة القطرية عبر تويتر
المعارضة القطرية عبر تويتر

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تنظيم الحمدين" و"الإخوان" إيد واحدة.. المعارضة القطرية: تميم وأردوغان يخططان لإعادة بناء تنظيم الإخوان الإرهابى.. الدفع بمجموعات متطرفة لشن عمليات تخريبية لتهريب المستثمرين المنافسين لهم

المعارضة القطرية: نظام تميم مستمر فى سرقة ونهب مدخرات وثروات شعبنا

المعارضة القطرية

قطر

تميم

تميم بن حمد

الشباب القطرى




لا تفوتك
على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

وزير الكهرباء: إنشاء محطة كبرى بعيون موسى بطاقة 2640 ميجا وات لتغذية سيناء

وزير الكهرباء: إنشاء محطة كبرى بعيون موسى بطاقة 2640 ميجا وات لتغذية سيناء

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

دراسة صادمة: 90% من نفايات البلاستيك تأتى من 10 أنهار فى آسيا وأفريقيا

دراسة صادمة: 90% من نفايات البلاستيك تأتى من 10 أنهار فى آسيا وأفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة