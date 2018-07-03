المرور: تعيين خدمات مرورية بمحيط أعمال تركيب كمر حديدى فى القطامية

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، أعمال تركيب كمر البوابة الحديدية بشارع جمال عبد الناصر أمام مرتفعات القطامية، مما يستلزم غلق الطريق القادم من التجمع الخامس اتجاه الدائرى ،مع عدم اغلاق النفق المؤدى إلى الدائرى.

ومن المقرر، أن تكون الأعمال ليلا 12.5 صباحا حتى 6 صباحا ليل جمعة صباح السبت 7/7/2018 وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.