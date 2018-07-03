المرشدين السياحيين: 4 طعون على أسماء مرشحين على مقاعد النقيب العام

قال وجيه جمال، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، إن لجنة الإشراف على الانتخابات، تلقت 4 طعون على أسماء مرشحين على مقاعد النقيب العام، وآخرين على مقاعد مجلس النقابة، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تتلق أى طلبات بالتنازل عن الترشح، وذلك خلال أول أيام فتح باب التقدم بالطعن على قوائم المرشحين.

وأضاف وجيه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يستمر فتح باب تلقى الطعون على قوائم المرشحين، حتى نهاية اليوم الثلاثاء، على أن يتم فحصها خلال يوم الأربعاء، وإعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين يوم الخميس المقبل.

يذكر أنه تم غلق باب الترشح الخميس الماضى، وترشح 6 على مقعد النقيب العام للمرشدين السياحيين، و36 لعضوية مجلس النقابة العامة.