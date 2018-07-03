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المدارس اليابانية فى مصر.. استقبال طلبات التقدم لليوم الثانى

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:54 م
المدارس اليابانية فى مصر.. استقبال طلبات التقدم لليوم الثانى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال طلاب التقدم من أولياء الأمور على المدارس المصرية اليابانية فى مصر لليوم الثانى على التوالى عبر موقعها الرسمى، بعد أن فتحت الوزارة باب التقدم على 40 مدرسة مصرية يابانية فى 22 محافظة.

وتستمر الوزارة، فى قبول طلبات التقدم على المدارس المصرية اليابانية فى مصر، لمدة 15 يوما، حيث تستقل الوزارة طلبات التقدم الكترونيا على موقعها، حيث أتاحت الوزارة قبول طلبات التقدم على 3 صفوف دراسية هى مرحلة رياض الأطفال "kg1" و"kg2" والصف الأول الابتدائى، على أن يتم القبول وفقا للأكبر سنا والمربع السكنى لولى الأمر وأسرة الطفل.

وتعتبر تجربة الدراسة فى المدارس اليابانية لأول مرة تطبق فى التعليم المصرى، بعد أن وجهت القيادة السياسية فى مصر بتطبيق نموذج التعليم اليابانى فى عدد 100 مدرسة جديدة تم إنشاء منها أكثر من 40 مدرسة وفقا للطراز اليابانى، وتعتمد الدراسة على تفعيل وتطبيق أنشطة التوكاتسو، حيث تعمل على بناء شخصية الطفل بشكل يجعله يحترم الآخرين ويخدم نفسه بنفسه، ويتعايش مع المجتمع بشكل سوى يحترم نفسه ومجتمعه قادر على العطاء وبذل الجهد.

ويلتزم ولى الأمر فى المدارس اليابانية، بأن يقدم العون والخدمة للمدرسة لمدة 20 ساعة فى العام الدراسى، حتى يكون على دراية بما يكتسبه الطفل من مبادئ تجعل ولى الأمر يحافظ عليها فى المنزل والبيت ليكتمل الهدف من التجربة.


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