"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

كتب محمد السيد

أكد أبو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أنه تم نقل أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، والدكتور محمد البرادعى إلى جدول غير المشتغلين، وذلك لعدم سدادهم اشتراكات 2015 و2016 و2017، ولعدم اشتغالهم بمهنة المحاماة.

وأضاف ابو النجا المحرزى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم نقل ما يقرب من 200 ألف محامى إلى جدول غير المشتغلين، وذلك لعدم استيفائهم شروط التجديد، مشيرا إلى أن نقابة المحامين مستمرة فى تنقية جداول القيد، وأنه سيتم إحالة المزورين لأوراق القيد إلى النيابة العامة.

كان عدد من المحامين، قد طالبوا بتطهير جداول النقابة من العناصر البارزة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وشطب عضوية أيمن نور نظرا لعدم ممارسته لمهنة المحاماة ولصدور حكم ضده، كما طالبوا بعدم قبول الطلب الذى تقدم به المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، وذلك بعد صدور حكم ضده وحبسه.