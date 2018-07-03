الكهرباء: إنشاء برجين بخط مدينة إهناسيا على أراضى الغير بالقوة الجبرية

كتبت رنا جمال

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الخاص بتنفيذ إقامة وشد الموصلات للبرجين رقمى " 43-55" ، لعملية تعديل الخط الهوائى مزدوج الدائرة إهناسيا / الغرق السلطانى جهد 66 كيلو فولت ، عن طريق فكه من جهة الغرق السلطانى ومده إلى محطة محولات مدينة الفيوم الجديدة – مركز إطسا بمحافظة الفيوم .

وأشار القرار إلى أن أعمال التنفيذ تتم بالقوة الجبرية، على الأراضى التى يمر بها هذا الخط طبقاً للمسار الموضح بالخريطة المساحية المرفقة ، وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ، على أن تشمل عمليات التنفيذ أعمال حفر القواعد للبرجين، وأعمال إحلال للتربة المطلوبة للبرجين ، وأعمال الخرسانة العادية والمسلحة للبرجين، وأعمال العزل بالبيوتامين للبرجين، وتركيب الحديد العلوى للبرجين وأعمال تركيب العازلات للبرجين وشد الموصلات بملحقاتها.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، برفض الاعتراضين المقدمين من ملاك الأراضى ، المقرر إقامة الأبراج عليها بالقوة الجبرية ، والمطالبين بإنشاء شبكة هوائية للخط إهناسيا/ الغرق السلطانى جهد 66 ك.ف "د/خ" على محطة محولات الفيوم الجديدة مروراً بأرضهما ببرج "55" ، وذلك لمناسبة المسار المقترح من الشركة المصرية لنقل الكهرباء من الناحية الفنية والمالية.

وأكد قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على إخطار أصحاب الشأن بصورة القرار طبقاً للمادة "74" من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء ، رقم 87 لسنة 2015 ، مع إخطر الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصورة القرار ، للعمل بموجبه واستكمال الإجراءات اللازمة على النحو الذى به قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ، ولائحته التنفيذية .



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية