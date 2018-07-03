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الكنيست الإسرائيلى يصادق على قانون تجميد مخصصات الشهداء والأسرى الفلسطينيين

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:00 ص
الكنيست الإسرائيلى يصادق على قانون تجميد مخصصات الشهداء والأسرى الفلسطينيين الكنيست الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
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صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلى، مساء اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوى الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.

ويقضى القانون ، الذى صادقت عليه "الكنيست" بصيغته الحالية ، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية بأن يتم خصم قيمة المبالغ التى تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم من عائدات الضرائب التى تجبيها سلطات الاحتلال ، وتجميدها فى صندوق خاص، على أن يمنح ما يسمى المجلس الوزارى المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الحق فى إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوى الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وينص القانون على أنه فى كل عام سيقدم وزير الأمن الاسرائيلى إلى "الكابينيت" تقريرا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذى سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب التى تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية.

وكانت الحكومة الاسرائيلية قد إدعت أن السلطة الفلسطينية تدفع مبلغ 1.2 مليار شيكل سنويا لعائلات الشهداء والأسرى (الدولار يعادل 3.5 شيكل).

 


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