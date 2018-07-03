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القوات المسلحة: مقتل 3 إرهابيين وتدمير 285 وكرا تكفيريا بالعملية سيناء 2018

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:07 ص
القوات المسلحة: مقتل 3 إرهابيين وتدمير 285 وكرا تكفيريا بالعملية سيناء 2018 العملية سيناء 2018 - ارشيفية
كتب - زكى القاضى ــ إسلام جمال
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أصدرت القوات المسلحة منذ قليل البيان رقم 25 حول العملية سيناء 2018، حيث أعلنت القضاء على 3 إرهابيين وتدمير 285 وكرا تكفيريا فى تبادل إطلاق النار مع القوات أثناء عمليات التمشيط بوسط وشمال سيناء.
 
كما أسفرت العمليات عن قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 5عربات ومخزن للاحتياجات الإدارية للعناصر الإرهابية بشمال سيناء .

 -  القضاء على  (3)  أفراد تكفيريين وبحوزتهم بندقية آلية وكمية من الذخائر والقبض على عدد (59) فردا من المشتبه بهم بشمال ووسط سيناء

 -  تدمير عدد (12) عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية فى مهاجمة الارتكازات الأمنية .

- تدمير نقطة لتخزين الوقود ومخزن وورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، كما تم تدمير عربة فنطاس مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات.

- تدمير عدد ( 285) ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على ملابس عسكرية ونظارة ميدان وعدد (10) دانات هاون وكمية من الذخائر و (200 ) كجم لمادة  وعدد من دوائر النسف وأجهزة اتصال لاسلكى ومجموعة من الكتب ذات الفكر التكفيرى بوسط وشمال سيناء .


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