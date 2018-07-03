video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 10 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:11 م
القبض على 10 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية كلابش - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 10 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء.

كان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ال.م"36 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "خالد.ع.م"21 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "مصطفى.أ.م"23 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "أحمد.ف.م"29 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "محمود.ع.ش"20 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهمة "هايدى.ع.ال"18 عاما طالبة بحوزتها سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "محمود.م.ا"25 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "سيد.م.ع"20 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض "كتر"، والمتهم "حسن.ف.م"25 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"كتر"والمتهم "إيهاب.م.م"18 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواة".

 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على شابين وفتاة لارتدائهم النقاب أمام أحد محلات الصاغة بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مباحث المرور

تعاطى المخدرات




لا تفوتك
على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

وزير الكهرباء: إنشاء محطة كبرى بعيون موسى بطاقة 2640 ميجا وات لتغذية سيناء

وزير الكهرباء: إنشاء محطة كبرى بعيون موسى بطاقة 2640 ميجا وات لتغذية سيناء

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة