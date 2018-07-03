القبض على 10 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 10 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء.

كان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ال.م"36 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "خالد.ع.م"21 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "مصطفى.أ.م"23 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "أحمد.ف.م"29 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "محمود.ع.ش"20 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهمة "هايدى.ع.ال"18 عاما طالبة بحوزتها سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "محمود.م.ا"25 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "سيد.م.ع"20 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض "كتر"، والمتهم "حسن.ف.م"25 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"كتر"والمتهم "إيهاب.م.م"18 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواة".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.