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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:22 م
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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق بأسلوب كسر الباب بمدينة نصر

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:57 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق بأسلوب كسر الباب بمدينة نصر المتهمون عقب القبض عليهم
كتب ــ كريم صبحى
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق بأسلوب كسر الباب، وتم ضبطهم فى منطقة مدينة نصر عقب سرقتهم جهاز "لاب توب" من شقة أحد المواطنين حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من أحد أصحاب محلات بيع أجهزة الكمبيوتر، مفادها قيام 3 أشخاص بعرض جهاز كمبيوتر "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، وانتقل النقيب محمد أشرف حلمي معاون المباحث وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبطهم وتبين أن المتهمين "محمد ن" عاطل 20 سنة و"على ا" 21 سنة عاطل و"عادل د" ، وبحوزتهم جهاز كمبيوتر "لاب توب" مجهول المصدر، وبمناقشتهم عن مصدره اعترفوا بسرقته من داخل مسكن  " عادل د " 60 سنة.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بارتكاب وقائع اخرى وسرقة مبالغ مالية بنفس الأسلوب من شقة مواطن بالنزهة والتجمع الخامس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق.


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