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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:41 م
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القبض على امرأة تعمل بقطاع الصحة البريطانى للاشتباه فى قتلها 8 مواليد

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:28 م
القبض على امرأة تعمل بقطاع الصحة البريطانى للاشتباه فى قتلها 8 مواليد الشرطة البريطانية - أرشيفية
رويترز
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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على امرأة تعمل بقطاع الصحة للاشتباه في قتلها ثمانية مواليد وشروعها في قتل ستة آخرين في وحدة للأطفال حديثي الولادة في شمال انجلترا.

جاء ذلك بعد التحقيق في وفاة 17 مولودا وتعرض 15 آخرين "لتدهور لا يفضى للموت" في الفترة من مارس 2015 إلى يوليو 2016 فى وحدة الأطفال حديثى الولادة بمستشفى الكونتيسة تشيستر.

وقال المحقق بول هيوز في بيان "هذا تحقيق شديد التعقيد وبالغ الحساسية، ويمكنكم تقدير أننا نريد ضمان القيام بكل ما في وسعنا لنعرف بالتفصيل ما الذي أدى إلى وفاة هؤلاء الأطفال أو تدهور حالتهم".

وبدأت الشرطة التحقيق في مايو من العام الماضي ولم تورد تفاصيل عن المرأة التي ألقت القبض عليها واكتفت بوصفها بأنها تعمل بمجال الصحة. وقال هيوز إن التحقيق يجرى "على قدم وساق".

وأضاف "هذا وقت صعب للغاية على جميع الأسر، ومن المهم أن نتذكر وسط كل هذا أن هناك عددا من الأسر المكلومة التي تبحث عن إجابات بشأن ما حدث لأطفالها".

وقال المستشفى إنه يتعاون مع المحققين وإنه على ثقة من أن وحدة حديثى الولادة باتت "آمنة لمواصلة العمل".

وقال إيان هارفى المدير الطبي للمستشفى "لم يكن إقدامنا على طلب الشرطة للتحقيق أمرا هينا، لكن يتعين علينا بذل ما في وسعنا لفهم ما حدث هنا".

 

 

 

 


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