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"العصار" يبحث مع سفير أوزباكستان سبل التعاون فى مجالات التصنيع المختلفة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:16 ص
"العصار" يبحث مع سفير أوزباكستان سبل التعاون فى مجالات التصنيع المختلفة "العصار" يستقبل سفير أوزباكستان بالقاهرة
كتب زكى القاضى
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، سفير جمهورية اوزباكستان بالقاهرة " أيبيك عثمانوف"  بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك فى التصنيع المدنى والحربى. 
 
رحب "العصار" بالسفير، واستعرض الإمكانيات الفنية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربى، وأهم الصناعات والمشروعات القومية المشاركة فى تنفيذها ، وأكد على رغبته فى إقامة علاقات تعاون فى مجالات التصنيع المختلفة مع جمهورية "أوزباكستان" .
 
ودعا "العصار" السفير إلى قيام الوفود من الفنيين والمتخصصين بالشركات المختلفة  فى كلا الجانبين بتبادل الزيارات، من أجل التعرف على مجالات التصنيع المشتركة التى يمكن التعاون من خلالها، وتبادل الخبرات من أجل تطوير هذه الصناعات.
 
من جانبه، قال "عثمانوف"، أنه من الأفضل أن نستثمر العلاقات السياسية القوية لإقامة علاقات تجارية بين البلدين، معرباً عن تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة للتعاون فى المجالات الصناعية والثقافية، وزيادة فرص الاستثمار بين الطرفين. 
 
 وأشار السفير إلى أن "أوزباكستان" تتميز بالعديد من الصناعات أهمها صناعة الإلكترونيات ، ويسعدها التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجالات التصنيع الحربي والمدنى وبما يعود بالنفع على الجانبين .
 
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