الصليب الأحمر: المساعدات الإنسانية وحدها لن تحل أزمة لاجئى الروهينجا

دكا(أ ش أ)

قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير إن المساعدات الإنسانية وحدها لن تحل أزمة لاجئى الروهينجا، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود حل سياسى شامل للاجئين الذين فروا من العنف فى ميانمار.

وأضاف ماورير -فى تصريح نقلته شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الأزمة لن تحل دون التزام سياسى والتزام قوى بالقانون الإنسانى والاستثمار الاقتصادى المُستدام.

يشار إلى أن الروهينجا فروا بعد وقوع هجمات مسلحة على مواقع أمنية فى ميانمار، ما أدى إلى هجوم للجيش وصفته الأمم المتحدة بأنه مثال على التطهير العرقى.