الصحة: موقع إلكترونى بالتعاون مع التعليم العالى لإنهاء قوائم انتظار العلاج

كتب وليد عبد السلام

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، اجتماعا بلجنة متابعة الخطة التنفيذية للقضاء على قوائم انتظار العمليات بمستشفيات الجمهورية، بحضور قيادات وزارة الصحة، وممثلى عن وزارة التعليم العالي، بديوان عام الوزارة.

وبدأ الاجتماع بقيام الدكتور أحمد محى القاصد، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس لجنة متابعة الخطة التنفيذية للقضاء على قوائم انتظار العمليات بمستشفيات الجمهورية، بعرض أسباب حدوث قوائم الانتظار خلال الفترة الماضية و التى تمثلت في وجود نقص في بعض المستلزمات والأدوية على فترات زمنية متباعدة، وسوء توزيع المرضى على بعض المستشفيات دون غيرها، ونقص القوى البشرية في بعض المستشفيات مثل أطباء التخدير والرعاية المركزة والتمريض، وقلة عدد بعض غرف العمليات وأسرة الرعاية المركزة وتناسبها مع النسب العالمية، وعدم وجود نظام مميكن لقوائم الانتظار، بالإضافة الى ضعف التعاون والتنسيق بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والسكان في هذا الصدد.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ اجراءات عاجلة من شأنها الانتهاء من قوائم الانتظار وتعظيم الإستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، وتوفير المستلزمات الطبية للجراحات المختلفة ، فضلا عن توفير القوى البشرية المدربة من أساتذة الجامعات واستشاري وزارة الصحة وفنيين وتمريض ، والتعاون مع مستشفيات الجامعات المصرية، لافتة إلى أنه جار العمل على ميكنة قوائم الانتظار من أجل التوزيع العادل للمرضى على المستشفيات، و تدشين موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المرضى المسجلين بقوائم الانتظار بالرقم القومي لإعادة توزيعهم على المستشفيات ذات الكثافة الأقل.

كما كلفت وزيرة الصحة فى هذا الشان المهندس وائل شحاته، المسئول عن ميكنة قوائم الانتظار بمتابعة وسرعة الانتهاء من اعمال الميكنة للموقع، حتى يتثنى للمرضى البدء بالتسجيل.

وعرض " القاصد" الموقف الحالي لعمليات القلب المفتوح، حيث نجحت مستشفيات امانة المراكز الطبية المتخصصة في العام الماضي بإجراء 3488 عملية جراحية ، فيما قامت خلال هذا العام وحتى مايو الماضي بإجراء 3242 عملية، كما قامت هيئة التأمين الصحي خلال العام الماضي بإجراء 1686 عملية، مقارنة بالعام الحالي حتى مايو الماضي والذى سجل 1741 عملية، كما قامت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية خلال الفترة من أول يوليو 2017 حتى 30 يونيو من العام الحالي بإجراء 1382عملية.

وأشارت وزيرة الصحة الى استخدام الرقم القومى في عملية ادخال البيانات على الموقع الإلكتروني الجارى تدشينه، ومن ثم يتم التواصل مع المريض لتوزيعه على المستشفى الأقل كثافة واتخاذ الاجراءات المناسبة لإجراء العملية اللازمه له، ومن ثم إنهاء قوائم الإنتظار.

وأضاف الوزيرة أنه بعد دراسة الوضع الحالي لقوائم الانتظار بالمستشفيات سواء بامانة المراكز والتامين الصحي وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وجد ان قوائم الانتظار انخفضت بنسبة كبيرة، مشيرا إلى انه فور الانتهاء من تدشين الموقع الالكترونى، سيساهم هذا بشكل أكبر فى القضاء على قوائم الإنتظار.