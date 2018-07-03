الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 46 ألف مواطن من خلال قوافل علاجية فى شهر

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 46 ألف و393 مواطن من خلال 47 قافلة طبية تم تنفيذها بـ 17 محافظة خلال شهر يونية الماضى.

وأوضح وزارة الصحة فى بيان اليوم، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هى الجيزة، والقليوبية، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، وأسوان، والمنوفية، وبني سويف، ومطروح، والشرقية، والأقصر، ودمياط، واسيوط، والسويس، والفيوم، والقاهرة، وقنا، لافتا إلى أنه تم تنفيذ القوافل بمشاركة 362 عيادة.

وأضافت الوزارة أنها قامت هذه القوافل بإجراء 6 آلاف و196 تحليل دم وطفيليات واشعة، وعقد 10الاف و 186 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل 411 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين صحى.

من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه قامت قوافل محافظة الجيزة بالكشف على 8 الاف و261 مواطن، وإجراء 598 فحص معملي، وعقد 1628 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 25 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، فى حين قامت قوافل محافظة القليوبية بالكشف على 3 الاف و72 مواطن، واجراء 331 فحص معملي، كما تم عقد 302 ندوة تثقيف صحى.

وأضافت "صادق" أنه بخصوص القوافل التي تمت بمحافظة البحيرة فقد تم الكشف على 4 آلاف و549 مواطن، وإجراء 1280 فحص معملي،وعقد 1073 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 73 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لها ، وبالنسبة لمحافظة الدقهلية فقامت بالكشف على 4 الاف و368 مواطن، واجراء 1162 فحص معملي، وعقد 3 الاف و100 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 52 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

واستطردت " الصادق " أنه بمحافظة المنيا، فتم الكشف على 4 آلاف و560 مواطن، وإجراء 464 فحص معملي، وعقد 803 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 60 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة اسوان فتم الكشف على 1934 مواطن، واجراء 484 فحص معملي، وعقد 670 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 29 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وتابعت "الصادق" أنه بمحافظة المنوفية، فتم الكشف على 3 آلاف و45 مواطن، وإجراء 285 فحص معملي، كما تم تحويل 6 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة بني سويف فتم الكشف على 3 الاف و56 مواطن، واجراء 241 فحص معملي، وعقد 308 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 10 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما قامت القوافل التى تم تنفيذها بمحافظة مطروح، بالكشف على 1278 مواطن، واجراء 95 فحص معملي، وعقد 294 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالة واحدة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الشرقية، فتم الكشف على 3الاف و318 مواطن، واجراء 309 فحص معملي، وعقد 482 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 28 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما تم الكشف على 1491مواطن بمحافظة الاقصر، واجراء 141 فحص معملي، وعقد 378 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 18 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

أما محافظة دمياط، فتم الكشف على 1575 مواطن، وإجراء 196 فحص معملى، كما تم تحويل 72 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبالنسبة لمحافظة أسيوط، فتم الكشف على 1981 مواطن، وإجراء 170 فحص معملي، وعقد 475 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 9 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما تم الكشف على 668 مواطن بمحافظة السويس، وإجراء 145 فحص معملي، وعقد 150 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 15 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبخصوص محافظة الفيوم، فتم الكشف على 1333 مواطن، واجراء 99فحص معملي، وعقد 202 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 6 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة، فتم الكشف على 1031 مواطن، واجراء110 فحص معملي، وعقد 100 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 6 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

واخيرا، تم الكشف على 873 مواطن بمحافظة قنا، واجراء 59 فحص معملي، كما تم عقد 221 ندوة تثقيف صحي.