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الصحة: انخفاض ملحوظ بنواقص الأدوية بالسوق المحلى ونسعى لتوفير البدائل

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:00 ص
الصحة: انخفاض ملحوظ بنواقص الأدوية بالسوق المحلى ونسعى لتوفير البدائل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن نواقص الأدوية فى السوق المحلى تنخفض بشكل كبير، مؤكدة أنها تسعى إلى توفير البدائل بالسوق للحد من تأثير الأصناف الناقصة.

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع" أنه تم رفع تقارير للدكتورة هالة زايد وزير الصحة بحجم النواقص، مشيرة إلى أن الوزيرة توجه دائما بتوفير النواقص.

وتابعت رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، أنه يتم متابعة وضع السوق ورصد كافة النواقص وحصرها تمهيدا للتعاون مع المنتجين لتوفيرها.


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الصحة

نواقص الأدوية

هاله زايد

السوق




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