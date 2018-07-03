video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الماليزية تعتقل 5 صينين بتهمة التورط مع عصابة احتيال

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:35 ص
الشرطة الماليزية تعتقل 5 صينين بتهمة التورط مع عصابة احتيال الشرطة الماليزية ـ صورة أرشيفية
كوالالمبور (أ ش أ)
إضافة تعليق

اعتقلت الشرطة الماليزية خمسة مواطنين صينيين يشتبه فى تورطهم بعصابة "ماكاو سكام"، التى ارتكبت جريمة الاحتيال فى عملية مداهمة مجمع سكنى فاخر بمدينة جوهور باهرو.

وقال شاهورينين جايس رئيس الشرطة بفرع دائرة جنوب جوهور باهرو - فى بيان وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الثلاثاء "إن المعتقلين يتكونون من أربعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم ما بين 22 و40 عاما، وجعلوا ماليزيا مركز عمليات الاحتيال واستهدفوا المواطنين فى خارجها".

وأضاف أنه تم اعتقال المشتبه بهم مساء أمس الاثنين، موضحا أن طريقة عمل العصابة هى الاتصال بضحية وتقديم أنفسهم كمسؤولين من المؤسسات المالية، وإبلاغ الضحية أنه يجرى التحقيق معه من قبل الشرطة أو البنك الوطنى الماليزى.

من ناحية أخرى صرح وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزى محمد دين كتافى اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة ستقوم بإعادة النظر بشأن الضريبة على السياح الأجانب لضمان عدم تأثيرها على قدومهم للبلاد.

وقال الوزير - فى مؤتمر صحفى وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، "إن قيمة الضريبة التى فرضت قدرها 10 رينجيت ماليزى لليلة الواحدة ينبغى مراجعتها لمعرفة آراء ووجهات نظر جميع الأطراف المعنية حول أسعارها المعقولة أو المرتفعة وخاصة السياح".

وأضاف "إذا فرضنا ضريبة عالية للغاية، فلن يرغب السياح فى القدوم إلى بلادنا، ولكن إذا فرضنا ضريبة معتدلة أو معقولة فإن المزيد من السياح سيأتون إلى هنا".

كانت الحكومة السابقة قد فرضت الضريبة على السياح الأجانب قدرها 10 رينجيت لليلة الواحدة فى الأول من سبتمبر 2017.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء المخلوع نجيب عبد الرزاق

رويترز: الشرطة الماليزية تداهم منازل أسرة رئيس الوزراء السابق

الشرطة الماليزية تعترض ناقلة نفط على متنها 127 مهاجرا سريلانكيا

ماليزيا

الشرطه الماليزيه

عصابه ماكاو سكام

جرائم الاحتيال




لا تفوتك
الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة