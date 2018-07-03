الشرطة الماليزية تعتقل 5 صينين بتهمة التورط مع عصابة احتيال

كوالالمبور (أ ش أ)

اعتقلت الشرطة الماليزية خمسة مواطنين صينيين يشتبه فى تورطهم بعصابة "ماكاو سكام"، التى ارتكبت جريمة الاحتيال فى عملية مداهمة مجمع سكنى فاخر بمدينة جوهور باهرو.

وقال شاهورينين جايس رئيس الشرطة بفرع دائرة جنوب جوهور باهرو - فى بيان وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الثلاثاء "إن المعتقلين يتكونون من أربعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم ما بين 22 و40 عاما، وجعلوا ماليزيا مركز عمليات الاحتيال واستهدفوا المواطنين فى خارجها".

وأضاف أنه تم اعتقال المشتبه بهم مساء أمس الاثنين، موضحا أن طريقة عمل العصابة هى الاتصال بضحية وتقديم أنفسهم كمسؤولين من المؤسسات المالية، وإبلاغ الضحية أنه يجرى التحقيق معه من قبل الشرطة أو البنك الوطنى الماليزى.

من ناحية أخرى صرح وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزى محمد دين كتافى اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة ستقوم بإعادة النظر بشأن الضريبة على السياح الأجانب لضمان عدم تأثيرها على قدومهم للبلاد.

وقال الوزير - فى مؤتمر صحفى وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، "إن قيمة الضريبة التى فرضت قدرها 10 رينجيت ماليزى لليلة الواحدة ينبغى مراجعتها لمعرفة آراء ووجهات نظر جميع الأطراف المعنية حول أسعارها المعقولة أو المرتفعة وخاصة السياح".

وأضاف "إذا فرضنا ضريبة عالية للغاية، فلن يرغب السياح فى القدوم إلى بلادنا، ولكن إذا فرضنا ضريبة معتدلة أو معقولة فإن المزيد من السياح سيأتون إلى هنا".

كانت الحكومة السابقة قد فرضت الضريبة على السياح الأجانب قدرها 10 رينجيت لليلة الواحدة فى الأول من سبتمبر 2017.