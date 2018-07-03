السيطرة على حريق بمصنع للمواد البلاستيكية ببلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت قوات الدفاع المدنى بالتعاون مع مجلس مدينة بلطيم وشركة مياه الشرب، وعدد من الأهالى من إخماد حريق شب فى مصنع "أحمد.ا.ا" للمواد البلاستيكية داخل الكتل السكنية، يستخدم "الفل"، لإعادة تصنيعه مراتب، والتهمت النيران محتويات المصنع، ومنعت قوات الدفاع المدنى امتداد الحريق لعدد من المصانع والمنازل المجاورة ،وتم انتداب لجنة لمعاينة المصنع وبيان سبب الحريق .

وقال طلعت عبد القادر، مساعد محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، تمكن قوات الدفاع المدنى بالتعاون مع مجلس المدينة من إخماد الحريق، والاستعانة باللوادر والمعدات، لهدم سور المخزن لنقل التلفيات الناتجة عن الحريق، مؤكدًا تم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق وتقدير التلفيات، مشيرًا إلى أن الحريق لم يخلف أى إصابات فى الأرواح.