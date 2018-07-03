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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:50 م
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السيطرة على حريق بمصنع للمواد البلاستيكية ببلطيم

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:55 م
السيطرة على حريق بمصنع للمواد البلاستيكية ببلطيم حريق المصنع
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت قوات الدفاع المدنى بالتعاون مع مجلس مدينة بلطيم وشركة مياه الشرب، وعدد من الأهالى من إخماد حريق شب فى مصنع "أحمد.ا.ا" للمواد البلاستيكية داخل الكتل السكنية، يستخدم "الفل"، لإعادة تصنيعه مراتب، والتهمت النيران محتويات المصنع، ومنعت قوات الدفاع المدنى امتداد الحريق لعدد من المصانع والمنازل المجاورة ،وتم انتداب لجنة لمعاينة المصنع وبيان سبب الحريق .

وقال طلعت عبد القادر، مساعد محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، تمكن قوات الدفاع المدنى بالتعاون مع مجلس المدينة من إخماد الحريق، والاستعانة باللوادر والمعدات، لهدم سور المخزن لنقل التلفيات الناتجة عن الحريق، مؤكدًا تم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق وتقدير التلفيات، مشيرًا إلى أن الحريق لم يخلف أى إصابات فى الأرواح.


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